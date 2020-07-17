МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" открыл в Москве первый магазин-конструктор, торговое пространство которого может меняться в зависимости от потребительского спроса, сообщает компания.

Площадь нового магазина составляет 100 квадратных метров. Пространство разделено на несколько зон: "Умный дом", "Технологичный спорт", "Современное здоровье и красота", "Гейминг и путешествия".

"Отличительной особенностью нового магазина является проектируемое пространство в формате конструктора, когда ассортимент и зонирование трансформируются в зависимости от потребительского спроса", — уточняется в сообщении. Формат конструктора позволяет менять зонирование и предложения ритейлера в зависимости от спроса потребителей. Например, если к какой-то из экосистем покупатели будут проявлять больше интереса, то категория будет перемещена на более выгодное с точки зрения клиентского опыта место и ее ассортимент будет расширен.

Новый формат является пилотным проектом, который ритейлер планирует масштабировать в случае успеха.

Во вторник крупнейший российский сотовый оператор МТС также открыл в Москве новый салон. В магазине формата шоурум покупатели могут протестировать цифровые решения различных направлений: "умный дом", киберспорт, гейминг и другие.

"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") — крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании насчитывает 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.