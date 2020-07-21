По просьбе ведомства, во втором абзаце уточняется место вспышки АЧС.

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл /ПРАЙМ/. Вспышку африканской чумы свиней (АЧС) выявили у обитавших в дикой природе кабанов в Чугуевском районе Приморского края, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе на территории Чугуевского района. В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трех трупов диких кабанов, обнаруженных в районе ключа Архипов (Чугуевский район), выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней", — говорится в сообщении.

Ранее специалисты отмечали, что вспышку заболевания обнаружили в селах Степановка и Марьяновка. Карантин по АЧС действует в Яковлевском и Кировском районах, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.

В Приморье с лета 2019 года были зарегистрированы почти 50 очагов АЧС. В апреле 2020 года был ликвидирован последний очаг заболевания в регионе, и карантин по АЧС в крае был снят, но с июня болезнь стали выявлять вновь.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.