МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Государственная дума во вторник приняла закон, который разрешает в российских СМИ рекламу вин и шампанского, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Законопроект был внесен в Госдуму правительством России, изменения предлагается внести в закон "О рекламе".

Сейчас реклама вина и игристого вина, произведенного в РФ из выращенного на территории России винограда, допускается в периодических печатных изданиях, а также в теле- и в радиопрограммах. Однако реклама вина и игристого вина, произведенного в государствах-членах ЕАЭС, законом "О рекламе" не допускается.

Принятые поправки разрешают рекламу вина и шампанского, произведенных странами ЕАЭС "из выращенного на территориях соответствующих государств-членов Евразийского экономического союза винограда, при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза".

В состав ЕАЭС, кроме России, входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.