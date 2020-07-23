БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл /ПРАЙМ/. Россия стала основным покупателем аргентинских свежих фруктов в первом полугодии, обогнав США и Бразилию, сообщило правительство латиноамериканской страны.

"Экспорт свежих фруктов продемонстрировал рост в первые шесть месяцев этого года на 22%, составив 563 738 тонн против 462 468 тонн за аналогичный период прошлого года", — отмечается в сообщении.

"Основными направлениями поставок для этой продукции стали Россия (128 877 тонн), Бразилия (74 360 тонн), США (64 273 тонн), Парагвай (48 398 тонн), Италия (45 534 тонн), Нидерланды (37 575 тонн)", — сообщило правительство.

Рост показали и другие поставки Аргентины. Так, страна экспортировала мяса на 14% больше, овощей — на 15% больше, несмотря на карантин, который длится в Аргентине уже четыре месяца.