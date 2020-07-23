МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Потребительский спрос россиян на неделе с 13 по 19 июля вышел на плато: на протяжении июля он остается на уровне прошлого года, говорится в исследовании Сбербанка.

"Спрос вышел на плато, еженедельные колебания в основном касаются структуры потребления. Индекс потребительской активности, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период подрос лишь на 0,1 пункта — до 77,1 пункта. Таким образом, общий спрос домохозяйств на протяжении июля остается на уровне 2019 года", — сказано в исследовании.

По мнению аналитиков, это произошло в основном из-за того, что россияне в целом удовлетворили отложенный спрос.

Расходы россиян на товары и услуги на прошлой неделе немного снизились по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — на 0,2%, указывают аналитики. На предыдущей неделе показатель показал небольшой рост — на 0,2%.

За прошлую неделю снизились темпы роста расходов на непродовольственные товары — на 1 процентный пункт, до 7,5%. Также уменьшился рост трат на продукты, но всего лишь на 0,1 процентного пункта, до 5,9%. В то же время усилилось сокращение расходов на услуги по сравнению с предшествующей неделей, до 19,4% против снижения на 17,2%.

При этом за счет государственных выплат, полученных населением страны в начале июля, траты россиян могут вырасти на 5-7%. Тем не менее, в Сбербанке считают, что 80% выплат уже потрачено и дальше расходы станут скромнее.