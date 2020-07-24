МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Роскачество советует при покупке мороженого обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда и не была деформирована, а также объясняет, когда мороженое называют замороженным десертом, говорится в сообщении организации.

"В классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50% от всей массы жира продукта. Если содержание растительных жиров в мороженом достигает 100%, то называется этот продукт — "десерт замороженный", — говорится в сообщении.

Роскачество поясняет, что основу рецепта мороженого составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы. Кроме того, согласно техническому регламенту "О безопасности молока и молочной продукции", молока в изделиях должно быть более 40%, остальное — немолочная часть, за исключением растительных жиров.

Содержание жира в продукте всегда указывается в процентах и влияет на его наименование: молочное мороженое содержит не более 7,5% жира, сливочное — от 8% до 11,5%, пломбир – 12% до 20%. "Мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или иные виды растительных жиров", — отмечает Роскачество.

Мороженое должно быть равномерного цвета, но чем выше процент жирности, тем он желтее. Мороженое неоднородного цвета может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Качественная глазурь не должна излишне крошиться или быть липкой консистенции, а наличие белого налета, крупинок, точек говорят о нарушении технологии производства или неправильном хранении продукта.

"Состав глазури обязательно должен расшифровываться на маркировке либо в общем составе продукта, либо отдельно", — обращает внимание Роскачество. Кроме того, если само мороженое покрыто кристалликами льда, крошится или находится в деформированной упаковке – его качество тоже оставляет желать лучшего.

Роскачество указывает, что стабилизаторы выполняют важные функции, так как повышают устойчивость мороженого к таянию и способность сохранять форму, снижают риск усадки мороженого и сохраняют стабильность при хранении. Но действенных способов обнаружить растительные жиры при покупке нет: проверить мороженое на наличие фитостеринов, которые отсутствуют в молоке и встречаются только в растительных продуктах, можно только в специальной лаборатории, поясняют эксперты.