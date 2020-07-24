МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Жители России во вторую неделю июля стали меньше покупать защитных медицинских масок, пишет газета "Известия".

Продажи масок с 6 по 12 июля в аптеках сократились в 2,5 раза: было продано порядка 3,8 миллиона упаковок масок. "К примеру, 11–17 мая продажи масок достигали 9,2 млн упаковок за неделю", — пишет издание.

Отмечается, что падать спрос на медицинские маски начал с 18 мая, а до начала июля показатели колебались около 4,2-4,8 млн проданных упаковок масок в неделю.

Как отмечают эксперты, россияне устали от вынужденных ограничений, введенных властями страны на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Постепенно граждане перестают придерживаться санитарных норм, и, как следствие, продажи масок и санитайзеров снижаются.