ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июл — ПРАЙМ. Объемы вылова рыбы на Камчатке в рамках лососевой путины этого года стали худшими за последние десять лет, заявил врио краевого министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам науки, в 2020 году на Камчатке планировалось добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Старт лососевой путине на полуострове был дан 1 июля, однако на восточном побережье региона подходы рыбы оказались слабыми, в связи с чем были установлены проходные дни для обеспечения захода лососей в нерестилища.

"Впервые за 10 лет у нас такие низкие показатели. Это связано с тем, что порядка 80 тысяч (тонн — ред.) прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось, и на сегодняшний день вылов составил всего порядка 14 тысяч тонн, поэтому для нас это очень серьезный провал. Это провал прогноза со всеми вытекающими для нас последствиями", — сказал Здетоветский.

По его словам, специалистам еще предстоит разобраться в причинах произошедшего. Однако он подчеркнул, что если бы научное наблюдение велось на подходах рыбы к полуострову, то издержек для отрасли удалось бы избежать.

"Удалось бы скорректировать планы предприятий и не допустить таких больших издержек в ожидании большой рыбы. Думаю, необходимо говорить о целесообразности возвращения научного мониторинга", — добавил врио министра.

В минрыбхозе также отметили, что на западном побережье Камчатки наблюдаются "хорошие подходы рыбы". За прошедшую неделю было выловлено порядка 20 тысяч тонн.

В 2019 году предприятия региона добыли почти 378 тысяч тонн лососей, а путина 2018 года считается рекордной – тогда было выловлено около 500 тысяч тонн этого вида рыб.