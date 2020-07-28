ВЛАДИВОСТОК, 28 июл /ПРАЙМ/. Вылов лосося на Сахалине пока обнадеживает, но провал путины на восточном побережье Камчатки станет основополагающим на этом рынке, сообщил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Ранее сообщалось, что, согласно научным прогнозам, в 2020 году на Камчатке планировалось добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Старт лососевой путине на полуострове был дан 1 июля, однако на восточном побережье региона подходы рыбы оказались слабыми, в связи с чем были установлены проходные дни для обеспечения захода лососей в нерестилища. Врио краевого министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский в понедельник сообщил, что объемы вылова рыбы на Камчатке в рамках лососевой путины этого года стали худшими за последние десять лет. Это связано с тем, что порядка 80 тысяч тонн прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось, и на сегодняшний день вылов составил всего порядка 14 тысяч тонн.

"Юго-западный Сахалин не сработал в этом году, недостаточно заполнилась нерестилища – у нас там традиционно немного рыбы. Но в целом все отмечают ранние подходы горбуши, и сегодня мы можем сказать, что пока промысел набирает обороты. Пока мы еще не вышли на пиковые показатели, но рыба есть везде, ее пока не так много для большого промышленного лова. На Итурупе хорошая рыбалка, хорошо по горбуше работает Северо-Курильск. В целом пока подходы нас обнадеживают", — сказал Козлов.

По его словам, рыбаки Сахалина надеются, что путина в регионе должна развиваться по благоприятному сценарию. При этом низкие объемы вылова на восточном побережье Камчатки будут играть решающую роль для рынка.

"Район, на который были обращены взоры рыбаков, – восточная Камчатка. Она в провале – никогда так мало рыбы туда не приходило. Крайне мало поймали, и это будет основополагающим на рынке лососевой рыбы, в формировании ценовой политики вокруг тихоокеанских лососей. Нас это немного озадачивает — все думали, что восточная Камчатка сработает, и ничто не предвещало таких событий. Научные прогнозы были нормальными. Многие говорят об очень плохой гидрологической обстановке – у побережья Камчатки стояла холодная вода, и, предполагают, что наличие холодного водяного фронта не дало рыбе подойти на нерест", — отметил эксперт.

Он добавил, что на Сахалине пока нормальные гидрологические условия. Козлов также отметил, что пока рано давать прогноз по ценам и на рыбу, и на икру.