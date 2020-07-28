КРАСНОДАР, 28 июл /ПРАЙМ/. Производство плодово-ягодной продукции Краснодарского края за последние пять лет увеличилось на 53%, говорится в сообщении администрации региона.

"Если в 2015 году на Кубани собирали 248 тысяч тонн фруктов и ягод, то в 2019 году уже порядка 380 тысяч тонн. Отрасль получает значительную господдержку. По инициативе губернатора в течение пяти лет ее финансирование увеличилось в 2,8 раза и в этом году составило порядка 800 миллионов рублей", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что еще в 2017 году глава региона поручил минсельхозу разработать программу, по которой фермеры смогут получать субсидии на закладку садов площадью от трех гектаров, а край будет компенсировать до 90% затрат, и со следующего года заработала программа "Малый сад".

"За это время гранты предоставлены 46 КФХ на общую сумму 137,2 миллиона рублей, что позволило заложить 149,2 гектара новых садов. А всего за последние пять лет было заложено 8505 гектаров садов, в том числе 6750 гектаров — садов интенсивного типа", — добавили в ведомстве.

Как сообщили в краевом минсельхозе, активно развивается и питомниководство. "Сейчас в крае 20 плодовых питомников, в которых выращивают свыше 6 миллионов штук плодовых саженцев. Для сравнения, в 2015 году их производство составляло всего 3 миллиона саженцев. В 2020 году садоводам Кубани из федерального и краевого бюджетов было направлено более 730 миллионов рублей", — отметили в ведомстве.

Как ранее отмечал губернатор края Вениамин Кондратьев, получить высокие урожаи можно за счет внедрения современных технологий, а также продвижения продукции. По его инициативе в 2019 году Роспатент зарегистрировал новое географическое наименование "Кубанские яблоки". Теперь кубанскими могут называть только яблоки, действительно выращенные в Краснодарском крае. Помимо этого зарегистрированы еще два бренда — "Краснодарская клубника" и "Кубанский ранний картофель".