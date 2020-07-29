МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Употребление в жару охлажденного чая и кофе лучше ограничить из-за повышенной калорийности этих напитков, говорится в сообщении Роскачества.

"В охлажденном кофе производители используют добавленные сахара или сливки, а в составе могут присутствовать подсластители и различные стабилизаторы кислотности, чтобы скрыть горький вкус холодного кофе. Такой напиток калорийнее обычного кофе с молоком или капучино", — сказано в сообщении.

Только в одной бутылке на 1,5 литра сладкого охлажденного чая может содержаться 40-50 граммов сахара, тогда как врачи рекомендуют ограничивать 50 граммами сахара ежедневную дозу. "Например, в полулитровой бутылке кока-колы содержится 53 грамма сахара. Кроме того, некоторые производители используют искусственные подсластители, которые могут стать причиной диабета и сердечных заболеваний", — предупреждает Роскачество.

Эксперты советуют выбирать продукцию с небольшим содержанием сахара и консервантов. Кроме того, если температура напитка со льдом значительно ниже температуры тела, это может вызвать сбой в системе потоотделения: вместо того, чтобы избавляться с потом от лишнего тепла, организм, наоборот, будет пытаться его сохранять.

Роскачество обращает внимание, что существует два вида охлажденного кофе: первый заваривают традиционным способом и затем охлаждают, второй — в холодной воде в течение 15-18 часов при температуре плюс 2-4 градуса Цельсия. "Для людей с проблемами пищеварительного тракта рекомендуется выбирать кофе холодного заваривания, чтобы снизить потенциальный риск изжоги и желудочных расстройств", — рекомендуют эксперты.

Чтобы получить положительный эффект для здоровья от охлажденного чая, необходимо содержание в нем высокого количества антиоксидантов; между тем, по своему составу бутилированные чаи больше похожи на газированные напитки, чем на чай, отмечается в сообщении.