МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Китайская телекоммуникационная компания Huawei во втором квартале 2020 года впервые обогнала по мировым продажам мобильных устройств южнокорейскую компанию Samsung, свидетельствуют данные исследовательской компании Canalys.

"Huawei впервые обошла Samsung на мировом рынке смартфонов во втором квартале 2020 года. Компания Huawei во втором квартале 2020 года поставила больше смартфонов по всему миру, чем любой другой продавец. Это первый квартал за девять лет, когда на рынке лидирует компания, отличная от Samsung или Apple", — говорится в исследовании.

Так, по данным компании, Huawei в минувшем квартале продала 55,8 миллиона мобильных устройств, что на 5% ниже показателя годичной давности, а продажи Samsung рухнули на 30%, до 53,7 миллиона смартфонов.

В то же время, как отмечает Canalys, поставки Huawei на зарубежные рынки упали во втором квартале на 27% в годовом выражении. Однако компания увеличила свое доминирующие присутствие на китайском рынке, где ее поставки за отчетный период выросли на 8%. На китайский рынок приходится более 70% продаж смартфонов Huawei, отмечается в исследовании.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая прошлого года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.