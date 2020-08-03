МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Крупный российский производитель мороженого ООО "Чистая линия" просит Суд по интеллектуальным правам (СИП) досрочно прекратить правовую охрану серии брендов "Чистая линия"/Chistaya liniya, принадлежащих известному нидерландскому производителю товаров повседневного спроса Unilever N.V.

Как следует из опубликованного определения суда, СИП назначил предварительные слушания по иску на 24 августа. Всего истец просит отменить регистрацию семи товарных знаков ответчика ввиду их неиспользования. Суд привлек к делу в качестве третьего лица Роспатент.

Все спорные бренды были зарегистрированы Роспатентом в 1997-2005 года на имя российской косметической компании "Калина" (Екатеринбург), которую впоследствии приобрела Unilever. Действие товарных знаков распространяется на большое число классов Международной классификации товаров и услуг, в том числе на классы, включающие косметические и продовольственные товары.

Фабрика мороженого "Чистая линия" была создана в 2001 году. Сейчас в ассортименте компании более 100 наименований, включая кисломолочную, молочную продукцию, мороженое, сыры, творог и многое другое, сообщает сайт компании.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.