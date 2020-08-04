МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Агрегатор такси "Ситимобил" первым на российском рынке добавил в приложение аренду электросамокатов Urent, говорится в сообщении компаний.

"С 4 августа в приложении "Ситимобила", помимо такси, можно будет также найти на карте и забронировать ближайший самокат. Партнерство с Urent — это первая интеграция стороннего транспортного сервиса в приложение "Ситимобил" и первый пример подобного сотрудничества на российском рынке агрегаторов такси", — сообщается в релизе.

Аренда самокатов будет доступна в городах присутствия обоих сервисов – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Стоимость аренды электросамокатов будет зависеть от города и останется такой же, как и через приложение Urent.

В планах "Ситимобил" и Urent — довести среднее количество поездок на самокатах до 100-200 тысяч в месяц и до 300 тысяч в пиковые месяцы. Как отмечается в сообщении, электросамокаты являются современной альтернативой такси для поездок на короткие дистанции, особенно во время загруженного трафика, оптимальным транспортом "последней мили", а также подходят для передвижения во время отдыха там, куда ограничен въезд автомобильного транспорта.

"В этом году мы взяли курс на создание мультимодальной платформы городской мобильности – потребности наших пользователей в передвижении по городу не ограничиваются такси… Интеграция Urent позволит нам дать пользователям свободу передвижения в любой ситуации и отвечает общей стратегии развития "Ситимобил" как комплексного решения для городской мобильности", – приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ситимобил" Виталия Бедарева.

"Мы видим растущий тренд на сотрудничество сервисов заказа такси и кикшеринга в других странах и верим, что мультимодальный подход – это будущее городской мобильности. Интеграция с "Ситимобил" поможет нам увеличить эффективность операций нашего сервиса до 5-6 поездок в день на 1 самокат", — отметил основатель и гендиректор Urent Андрей Колесник.