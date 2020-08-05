МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора начал изучение влияния ненасыщенных подсластителей, используемых вместо сахара, на организм человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" Роспотребнадзора приступил к изучению противовоспалительного и гиполипидемического эффекта (снижения концентрации некоторых фракций липидов в тканях и жидкостях организма) ненасыщенных подсластителей, используемых вместо сахара", — говорится в сообщении.

Продукты, изготовленные на основе ненасыщенных подсластителей, становятся все более популярными в последние годы, что объясняется их сладким вкусом и низкой калорийностью, уточнили в пресс-службе.

"Наиболее известным подсластителем сейчас является экстракт листьев стевии — Stevia rebaudiana Bertoni, который много лет используется при традиционном лечении диабета. По последним данным водный экстракт стевии обладает различным фармакологическими свойствами, которые оказывают противодиабетическое, антигиперлипидемическое и противовоспалительное действие", — пояснили в Роспотребнадзоре.

Планируется, что специалисты изучат инсулинотропный и противовоспалительный эффект данного подсластителя, результаты работы можно будет использовать в профилактике сахарного диабета, отметили в пресс-службе.