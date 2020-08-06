МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В России может в два раза подорожать доставка товаров повседневного спроса, пишет издание "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) главному санитарному врачу страны Анне Поповой.

В обращении отмечается, что рост цен может произойти из-за нового проекта санитарно-эпидемиологических требований к доставке.

В частности, в документе, разработанном Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения (находится на утверждении в Роспотребнадзоре) будет нельзя перевозить на автомобилях, доставляющих продукты питания, бытовую химию.

Это может привести к тому, что разные категории товаров придется привозить покупателям разным транспортом.

АКИТ напоминает, что в настоящее время в стране в среднем доставка покупок стоит 300-350 рублей, а пищевые и непищевые продукты доставляют совместно.

При этом ассоциация заверяет, что во время доставки прямой контакт химии и продуктов исключается: покупаемые товары защищены первичной и вторичной упаковкой и размещаются в разных секциях машины доставки.

В свою очередь в Роспотребнадзоре изданию прокомментировали, что при совместной перевозке, в том числе ручной, существует риск загрязнения продуктов питания веществами, которые могут вызвать у человека аллергическую или токсическую реакцию.

Особый всплеск на услугу доставки покупок в России у россиян произошел весной текущего 2020 года, во время введенного в стране периода самоизоляции граждан.