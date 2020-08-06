МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" расширяет тестирование формата компактных магазинов "Магнит Сити" и в рамках пилотного проекта планирует открыть до конца года еще 30 объектов, говорится в сообщении ритейлера.

"Магнит"… обновил концепцию торговых точек "Магнит Сити" и в рамках пилотирования формата планирует до конца 2020 года открыть еще 30 объектов. Магазины с актуальным CVP (ценностным предложением покупателю) уже появились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Челябинске", — говорится в релизе.

Остальные точки планируется запустить в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Тюмени. "Данный формат ориентирован на крупные города с населением от 500 тысяч человек", — отмечает компания.

"Магнит Сити" — это компактные торговые точки, расположенные в местах с высоким трафиком, общей площадью 150-230 квадратных метров и ассортиментом, насчитывающим до 2 тысяч позиций. Ритейлер указывает, что первые три тестовых магазина, которые были открыты летом 2019 года в Москве и Краснодаре, получили положительный отклик покупателей и стали коммерчески успешными.

"Мы довольны результатами первых магазинов "Магнит Сити", открытых в прошлом году, и видим потенциал для их развития. Наша задача — покрыть максимум потребностей покупателей, в том числе новыми интересными торговыми форматами", — сказал президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг, слова которого приводятся в релизе.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2020 года находилось 20 894 магазина. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.