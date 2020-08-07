ХАБАРОВСК, 7 авг /ПРАЙМ/. Карантин введен на территории Хабаровска, Хабаровского и Вяземского районов в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней, в селе Бычиха введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает краевое правительство.

"Врио губернатора края Михаил Дегтярёв подписал распоряжения о введении карантина на территориях Вяземского и Хабаровского районов, а также Хабаровска в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней", — говорится в сообщении.

Отмечается, что очаги этого заболевания обнаружены сразу в четырех частных хозяйствах. Два подворья расположены селе Кукелево Вяземского района, одно — в городе Вяземский, еще одно – в селе Бычиха под Хабаровском. Диагноз "африканская чума" подтвержден лабораторными исследованиями.

"В границах села Бычиха введен режим ЧС. На въезде установлен дезбарьер, организовано круглосуточное дежурство двух постов ГИБДД", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вокруг каждого из хозяйств санитарные службы установили 2 карантинные зоны: первая радиусом 5 километров, вторая от 16 до 30 километров. Вход в зону очага инфекции разрешен только работающему там персоналу. Запрещен вывоз животных, реализация продуктов их убоя и кормов. Также в радиусе зоны запрещены все виды охоты. Ограничительные мероприятия будут действовать до специального распоряжения об их отмене.

По оперативной информации, всего в двух угрожаемых зонах находится 230 свиней, семь из них уже погибли. Павшие животные сожжены.