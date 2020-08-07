МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Закуски, которые лучше всего подойдут к пиву, зависят как от самого напитка, так и от страны, иногда встречаются нестандартные сочетания, говорится в материалах Роскачества.

Международный день пива приходится на первую пятницу августа.

"В настоящий момент на рынке представлено большое количество видов и сортов пива. Учитывая предпочтения людей, а также особенности напитка, выбрать подходящие закуски, а иногда и их нестандартные сочетания, может показаться сложной задачей", — говорится в материалах организации.

Так, один из самых известных пивных продуктов в Бельгии — фруктовый ламбик: в процессе его пивоварения используют ягоды и фрукты, например, землянику, малину, персик, а в качестве закуски нередко подают различные сыры, десерты, сорбеты и даже сладкие пироги.

Роскачество напоминает, что традиционно самым пивным местом на земле считается Германия, где не только огромный выбор пива, но и закусок, но из сотен видов колбас есть и самые известные. Например, "братвурст", которая производится из свинины в натуральной оболочке и предназначены для жарки на гриле, или "вайсвурст" — белая баварская колбаска из телятины, свиного сала и пряностей.

В топ-списке — франкфуртские говяжьи колбаски "риндсвурст" и варёно-копчёная сарделька из свинины и сала "боквурст". Кроме того, спросом пользуется необычная закуска под названием "метт" или "хакепетер": по сути, это сырой свиной фарш с рубленым луком и пряностями, некое подобие татарского стейка, говорится в сообщении.

Французская кухня в выборе закусок к пиву не уступает немецкой, а местом страновой культуры хмеля и пивоварения считаются регионы Эльзас и Лотарингии: именно там располагается большая часть пивоваренных заводов. К пиву в эльзасской кухне подают сытный шукрут, который готовится из разных сортов капусты с добавлением в качестве гарнира колбасных изделий, свежей свинины или картофеля.

Большим разнообразием закусок к пиву отличается и скандинавская кухня, а сама Дания входит в мировую десятку стран по экспорту пива. Традиционное датское блюдо в качестве закуски — сморреброд: открытый бутерброд на ржаном хлебе с различными вариантами начинки: лосось с мягким сыром, сельдь с маринованной свеклой, ломтики ростбифа с корнишонами. Страны северной Европы богаты рыбой и морепродуктами, поэтому креветки, раковые шейки и даже устрицы часто используют в качестве закусок в Швеции и Норвегии.