МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Эксперты сервиса "Яндекс.Маркет" накануне Дня физкультурника — 8 августа в 2020 году — изучили спрос на спортивные товары и узнали, сколько стоят наборы для занятий различными видами спорта, самым бюджетным вариантом признана скандинавская ходьба, говорится в исследовании сервиса, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 30 июля 2019 года по 29 июля 2020 года. В исследование вошло 10 видов спорта: футбол, баскетбол, велоспорт, йога, беговые лыжи, плавание, бег, скандинавская ходьба, настольный теннис и сноубординг.

"Самым недорогим видом спорта стала скандинавская ходьба, основной атрибут для занятий которой — это специальные палки со средней стоимостью, по данным "Яндекс.Маркета", 1241 рубль", — уточняется в исследовании. Чуть более дорогим видом спорта оказалась йога — чаще всего россияне интересовались ковриками со средней ценой 1864 рубля. Как отмечают эксперты, особой популярностью коврики для йоги пользовались во время режима самоизоляции.

На третьем месте по стоимости — баскетбол. По словам экспертов, в минимальный набор для занятий входит только мяч, средняя стоимость которого около 2 тысяч рублей. В то же время набор для занятий футболом обойдётся в среднем в 6 тысяч рублей. Как отмечают аналитики, для безопасной игры нужны бутсы, так как футбол в классических кроссовках может быть травмоопасен. В среднем россияне выбирают футбольные мячи за 1975 рублей, а бутсы — за 4033 рубля.

Минимальный набор для занятий плаванием (купальник или плавки, а также шапочка) будет стоить в среднем 2575 рублей, а стартовый набор для игры в настольный теннис, в который входят ракетки, мячи и сетка — в среднем 3179 рублей. По мнению экспертов, бег, который многие считают самым бюджетным видом спорта, таковым не является. Чаще всего россияне интересуются беговыми кроссовками в среднем за 5175 рублей.

Наиболее дорогими видами спорта стали беговые лыжи, велоспорт и сноубординг, которые требуют более сложного инвентаря. Так, беговые лыжи среди россиян пользуются большей популярностью, чем горные. По мнению экспертов сервиса, в минимальный набор для занятий входят сами беговые лыжи, палки и специальные ботинки, и средняя стоимость такого набора около 14 тысяч рублей. "Чуть дороже выйдут занятия велоспортом — в среднем россияне интересуются предложениями велосипедов за 18 368 рублей. Самым дорогим видом спорта стал сноубординг — набор из сноуборда, специальных ботинок и креплений в среднем обойдётся в 39 тысяч рублей", — заключили эксперты сервиса.