МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербург зафиксировало рост цен на яблоки в торговых сетях региона, однако цены должны упасть, когда на прилавки поступит российский урожай, говорится в сообщении ведомства.

"В ходе ежедневного мониторинга цен на социально значимые продукты питания Санкт-Петербургское УФАС России зафиксировало повышение цены на яблоки в петербургских торговых сетях. В целях государственного контроля за соблюдением на территории Петербурга закона о торговле (381-ФЗ), антимонопольный орган направил запросы крупным ритейлерам: "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "О'кей", "Лента", "Магнит", "Дикси", "Ашан", — сообщает УФАС.

Отмечается, что рост цен обусловлен повышением закупочной стоимости продукта.

"Организации должны были сообщить сведения о закупочной цене и цене, по которой яблоки ("Гренни Смит", "Голден", "Гала", "Симиренко") продавались в магазинах с начала мая по начало июля. Как следует из ответов, полученных от ритейлеров, повышение розничной цены обусловлено повышением цен у оптовых продавцов этого товара", — объяснили в ведомстве.

По мнению регулятора, цены должны упасть, когда в торговые сети поступит урожай российских производителей. "Урожай российского производителя еще не начал поступать в торговые сети, как только отечественные яблоки появятся на прилавках, так и цены должны снизиться", — заключили в УФАС.