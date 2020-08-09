МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Почти половина пользователей рунета стремится следить за калорийностью продуктов, говорится в исследовании сервиса доставки еды Delivery Club и компании ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Онлайн-опрос проводился в июле текущего года, в нем приняли участие 3 016 пользователей рунета старше 16 лет из всех федеральных округов России. "Почти половина респондентов (44%) привыкла следить за калорийностью продуктов, которые они едят", — отмечается в сообщении по итогам исследования.

В частности, 20% опрошенных сообщили, что считают приблизительное количество калорий, 15% — следят за показателем, но только если калории указаны на упаковке производителя, 9% респондентов считают точное число калорий. В свою очередь, 56% пользователей дали отрицательный ответ на вопрос, ведут ли они подсчет калорий.

С точки зрения цели подсчета калорий, 48% следят за этим, чтобы оставаться в форме, 44% — хотят похудеть, а 6% — хотят набрать вес. Женщины ведут подсчет калорий чаще мужчин: 46% против 41% соответственно. Чаще всего пользователи занимаются этим в уме (58%).

"Москвичи стали лидерами по подсчету калорий: в столице доля тех, кто следит за калориями, в три раза больше, чем в других городах — 27% против 9% по стране. Меньше всех беспокоятся о калорийности пищи жители Уральского и Сибирского федеральных округов: 65% пользователей из УФО и 63% пользователей из СФО вообще не смотрят на калории", — отмечается в исследовании.

При этом чем старше становятся пользователи, тем реже они считают калории. Среди респондентов до 35 лет доля тех, кто обращает внимание на калорийность еды, составляет 51%, в возрастной группе от 35 до 44 лет — 44%, а среди пользователей рунета старше 45 лет доля следящих за калориями еще меньше — 38%, указывается в сообщении.