ВЛАДИВОСТОК, 10 авг /ПРАЙМ/. Сторожевые корабли ФСБ России и береговой охраны США направлены в Берингов пролив для контроля хода промысла морского зверя коренными коренными народами, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району.

Отмечается, что погрануправление продолжает сотрудничество с береговой охраной США в рамках борьбы с незаконным промыслом в северной части Тихого океана, спасения терпящих бедствие на воде, проведения совместных учений на море.

"В настоящее время в районе Берингова пролива ведется промысел морского зверя коренными малочисленными народами Севера РФ. Исходя из опыта предыдущих лет, в период ведения указанного промысла российскими пограничниками наблюдалась активность жителей штата Аляска в Беринговом проливе вблизи государственной границы РФ", — говорится в сообщении.

Российские пограничники и сотрудники 17-го района береговой охраны США проводят разъяснительную работу с жителями населенных пунктов Чукотки и Аляски, которые ведут промысел морского зверя в районе Берингова пролива, для предупреждения возможных нарушений.

"Для контроля промысловой деятельности и взаимодействия в Берингов пролив направлены сторожевые корабли ФСБ России и береговой охраны США", — отмечается в сообщении.