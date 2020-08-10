МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Потребление кофе в России в перспективе может обогнать потребление чая, однако полностью его не заменит, заявил в интервью агентству "Прайм" директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов.

"Кофе – это очень новая категория, многие еще никогда не пробовали натуральный кофе. Мы видим, что открывается много кофеен, все легче становится попробовать этот напиток. Если мы говорим о нормальных условиях, люди путешествуют, видят, как кофейная культура развита в других странах. Я не говорю только про скандинавов или итальянцев, где в огромных количествах пьют кофе и почти не пьют чай. К этому мы не придем никогда — чай останется в наших душах глубоко, но кофе будет расти, это точно", — считает собеседник агентства.

Он отметил, что чай не является прямым конкурентом кофе. "Есть такое понятие, как share of throat (доля горла) – он измеряется во всех компаниях, которые работают с напитками. Понятно, что человек не может выпить больше, чем он может. Вопрос лишь в том, какую долю в потреблении будет занимать кофе", — объяснил он.

"Мы видим прогнозы, сами их готовим на базе аналитики, также пристально смотрим за аналитическими компаниями – мы будем расти и дальше. Скорее всего, это не будут двузначные темпы роста, но 5-7% на горизонте трех лет вполне вероятно. Потенциал у кофе обогнать чай есть", — уверен он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.