МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Роскачество запустило исследование пылесосов и подготовило ряд рекомендаций по их выбору для людей, страдающих аллергией, говорится в материалах организации.

"Роскачество совместно с международными институтами испытаний и исследований качества товаров (ICRT) начало исследование более 40 моделей пылесосов, которые будут проверены по ряду показателей: от безопасности до прочности устройства", — говорится в сообщении организации.

Обычный пылесос при уборке перераспределяет пыль – одна часть оседает в мешке или пылесборнике, другая — возвращаться в помещение. "Аллергики будут к этому особенно чувствительны, поэтому им необходимы пылесосы с особым фильтром HEPA ("высокоэффективная очистка воздуха")", — говорится в сообщении.

Такой фильтр сделан из плотных волокон стекла, способных задерживать мельчайшие частицы и не выпускать их обратно в помещение. "Фильтры HEPA способны задерживать частицы размером 0,3 микрона. Для сравнения: размер взрослых особей микроклещей — 100-300 микрон. В состав пыли могут входить еще более мелкие аллергены, например, зерна пыльцы, имеющие размер от 15 до 150 микрон. Выхлопные газы машины могут быть размером 2,5 микрона", — перечисляют эксперты.

Между тем, наличие фильтров HEPA не гарантирует эффективность всасывания пыли, поэтому при выборе пылесоса нужно искать баланс между высокой производительностью и наличием эффективных фильтров, необходимых для людей, страдающими аллергией.

Так, чем выше класс HEPA-фильтра, тем больше микрочастиц на литр воздуха он удерживает. Стоит выбирать пылесосы с высокой мощностью, обратить внимание на набор насадок; кроме того, при аллергии предпочтительнее пылесос с моющимся контейнером. Имеет смысл и отказаться от моделей с аккумулятором: чтобы максимально собрать все частицы пыли, рекомендуется тратить около трех минут на каждый квадратный метр, указывают эксперты.