МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В России с марта по июль текущего года продажи алкогольной продукции сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года. Об этом со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском" пишет "Российская газета".

В частности, в марте 2020 года россияне покупали алкогольную продукцию в рознице немного больше, чем годом ранее. При этом к середине апреля продажи алкоголя резко сократились.

Позднее стало фиксироваться постепенное восстановление спроса на алкоголь у россиян, но к середине июля он так и не достиг уровня прошлого года.

Отмечается, что больше всего снизился спрос на игристые вина: продажи рухнули на 30%.

Спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски и так далее — сократился на 13%. В то же время средняя цена на алкоголь в исследуемые месяцы была на 2% ниже, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.

"Меньше падали продажи пива (9%) и вина (7%)", — пишет издание.

Выросли продажи только одного алкогольного напитка: им оказался сидр. Его продажи выросли на 7%, а цена снизилась на 9%, до 103 рублей за бутылку.