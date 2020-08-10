Россияне стали меньше покупать алкоголь
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В России с марта по июль текущего года продажи алкогольной продукции сократились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года. Об этом со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском" пишет "Российская газета".
В частности, в марте 2020 года россияне покупали алкогольную продукцию в рознице немного больше, чем годом ранее. При этом к середине апреля продажи алкоголя резко сократились.
Позднее стало фиксироваться постепенное восстановление спроса на алкоголь у россиян, но к середине июля он так и не достиг уровня прошлого года.
Отмечается, что больше всего снизился спрос на игристые вина: продажи рухнули на 30%.
Спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски и так далее — сократился на 13%. В то же время средняя цена на алкоголь в исследуемые месяцы была на 2% ниже, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года.
"Меньше падали продажи пива (9%) и вина (7%)", — пишет издание.
Выросли продажи только одного алкогольного напитка: им оказался сидр. Его продажи выросли на 7%, а цена снизилась на 9%, до 103 рублей за бутылку.
https://1prime.ru/consumer_markets/20200810/831890871.html