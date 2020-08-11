ВЛАДИВОСТОК, 11 авг /ПРАЙМ/. Новый рыбопромышленный завод мощностью в 150 тонн сырья в сутки открыли на курильском острове Парамушир, сообщает правительство Сахалинской области.

"Производственные мощности созданы по программе инвестквот. На заводе будут производить свежемороженую рыбопродукцию: филе, печень и икру трески, разделанные камбалу, палтус, навагу, макрурус. Мощности позволяют перерабатывать 150 тонн сырья в сутки", — говорится в сообщении.

Минпромторг России сейчас проводит проверку соблюдения условий инвестиционного проекта и выполнения требований к объектам инвестиций, по результату которой будет принято решение о распределении компании доли инвестквот на 2021 год.