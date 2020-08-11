САРАТОВ, 11 авг /ПРАЙМ/. Группа компаний "Дамате", крупный российский агрохолдинг, до конца текущего квартала планирует приступить к строительству комбикормового завода в Колышлейском районе Пензенской области с объемом инвестиций 2,8 миллиарда рублей, строительство продлится два года, сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор Иван Белозерцев во вторник посетил Колышлейский элеватор — один из крупнейших элеваторов в области. По данным пресс-службы, этот элеватор вошел в состав "Дамате" весной 2019 года, сумма покупки составила около 480 миллионов рублей, а сейчас на объекте проводится реконструкция. Благодаря приобретению этого элеватора суммарные мощности единовременного хранения "Дамате" увеличились до 210 тысяч тонн.

"В третьем квартале 2020 года на одной площадке с элеватором планируется начать строительство комбикормового завода. Работы будут завершены в третьем квартале 2022 года. Инвестиции в строительство объекта составят 2,8 миллиарда рублей. Будет создано более 130 дополнительных рабочих мест", — говорится в сообщении.

"Решение о реконструкции элеватора было правильным. Мы видим, что каждый год в Пензенской области объемы выращенного зерна увеличиваются. И это зерно, особенно если идут дожди, нужно подсушивать, где-то хранить", — цитирует слова Белозерцева пресс-служба.

Глава региона пояснил, что цена на выращенную продукцию в ноябре-декабре, как правило, намного выше, чем в августе.

Группа "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. "Дамате" — крупнейший в России производитель мяса индейки. Кроме того, в состав группы входит "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") — крупнейший переработчик молока в Пензенской области.