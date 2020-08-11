САРАТОВ, 11 авг /ПРАЙМ/. Группа компаний "Дамате", крупный российский агрохолдинг, завершила модернизацию инкубатория в Колышлейском районе Пензенской области с объемом инвестиций 504 миллиона рублей, в обновленном инкубаторе уже выведена первая партия индюшат, сообщила пресс-служба областного правительства. Губернатор Иван Белозерцев во вторник посетил инкубатор в селе Катковка, модернизация которого проводилась с сентября прошлого года.

"Объект введен в эксплуатацию. … В результате реконструкции производственная мощность инкубатора увеличена в 3,8 раза – с 1,8 миллиона до 7 миллионов яиц в год с возможностью дальнейшего расширения до 14 миллионов. В рамках проекта полностью обновлено оборудование, значительно увеличена площадь инкубатория. … Инвестиции в реконструкцию объекта составили 504 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что все процессы в инкубаторе максимально автоматизированы, а участие человека в целях биобезопасности сведено к минимуму. На объекте создано 30 новых рабочих мест.

В пресс-службе отметили, что в обновленном инкубаторе уже выведена первая партия индюшат. Поставщиком яиц эталонной породы выступила племенная птицефабрика по производству индейки, которую в сентябре прошлого года открыла в Никольском районе Пензенской области британская компания Aviagen Group, один из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы.

"Группа компаний "Дамате" является лидером не только в России, но и входит в тройку лучших компаний Европы по производству мяса индейки. В этом году мы в Пензенской области откроем самый крупный завод в РФ и в Европе по глубокой переработке мяса индейки. … Площадка, на которой мы находимся, великолепная, созданы рабочие места, для Колышлейского района это решение важной задачи — трудоустройства людей", — цитирует Белозерцева пресс-служба.

Группа "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. "Дамате" — крупнейший в России производитель мяса индейки. Кроме того, в состав группы входит "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") — крупнейший переработчик молока в Пензенской области. "Дамате" в первом полугодии 2020 года увеличила производство индейки на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 73,3 тысячи тонн в убойном весе.