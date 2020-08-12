ВЛАДИВОСТОК, 12 авг /ПРАЙМ/. Экологи предлагают сократить объемы разрешенного вылова горбуши на Сахалине в этом году из-за резкого падения ее численности у берегов Дальнего Востока, сообщает организация "Экологическая вахта Сахалина".

Накануне Росрыболовство сообщило, что объём добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 177 тысяч тонн — это 53% от уровня рекордного 2018 года. В Сахалинской области добыли более 13 тысяч тонн, что на 47% меньше показателей 2018 года. Показатели уловов четных и нечетных лет анализируют раздельно из-за особенностей жизненного цикла этой рыбы.

"Горбуша в 2020 году сильно упала в численности не только у берегов Сахалина, но и на Восточной Камчатке, и на Аляске – вероятно, из-за неблагоприятных условий зимнего нагула в Тихом океане. Однако, каковы бы не были причины, но при таких низких подходах и значительном дефиците производителей горбуши на нерестилищах областная комиссия по регулированию вылова анадромных рыб просто обязана как можно скорее существенно сократить объемы разрешенного вылова – чтобы как можно больше рыбы смогло пройти на нерестилища, чтобы не допустить дальнейшего истощения запасов горбуши", — сообщают экологи.

Они отмечают, что если не сократить объемы вылова сейчас, то четное поколение горбуши Сахалина будет окончательно подорвано.

По данным организации, сейчас горбуша относительно неплохо заходит в некоторые небольшие речки, но из-за размеров они не могут давать миллиарды молоди, необходимые для полноценного воспроизводства запасов. При этом крупнейшие нерестовые реки острова остаются почти пустыми.

"Такой плохой горбушевой путины, как в 2020 году, на острове Сахалин не было как минимум в последние 10 лет. При этом в наиболее "рыбных" районах промысла сезон добычи горбуши уже заканчивается", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, согласно научным прогнозам, в 2020 году на Камчатке, где идет основной в РФ вылов лосося в рамках промышленного рыболовства, планировалось добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Старт лососевой путине на полуострове был дан 1 июля, однако на восточном побережье региона подходы рыбы оказались слабыми, в связи с чем были установлены проходные дни для обеспечения захода лососей в нерестилища. Врио краевого министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский в понедельник сообщил, что объемы вылова рыбы на Камчатке в рамках лососевой путины этого года стали худшими за последние десять лет. Это связано с тем, что порядка 80 тысяч тонн прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось.