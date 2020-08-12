МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Граждане России ежедневно получают звонки от телемаркетеров, которые пытаются прорекламировать услуги, либо мошенников, притворяющихся сотрудниками крупных российских банков

Роскачество в среду дало россиянам ряд рекомендаций, как минимизировать ущерб от таких звонков и не дать мошенникам выманить деньги.

За прошлый 2019 год преступники звонили как минимум трети жителей нашей страны.

В первом полугодии текущего 2020 года общее количество преступлений, связанных с банковскими картами либо с финансовыми переводами, выросло на 600%, отметили в Роскачестве.

Из этого в службе делают вывод, что не все абоненты сотовых операторов могут распознать мошеннические звонки и защитить свое имущество.

Тем не менее, минимизировать риски от таких звонков, отмечают в Роскачестве, вполне возможно: есть несколько способов.

Чаще остальных в поле зрения мошенников попадают люди со старыми номерами телефонов, которые используются уже несколько лет. Они успели попасть сразу в несколько разных баз, используемых злоумышленниками.

"Эти базы пополняются в том числе из-за нас самих: мы с легкостью сообщаем свой номер мобильного множество раз в целях получения разных услуг и для регистрации на сайтах", — прокомментировал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Самым простым способом обезопасить себя от звонков злоумышленников — установка запрета на вызов от скрытых номеров. Эта функция есть во многих смартфонах на базе операционной системы Android.

В устройствах на базе iOS также есть отдельная функция "Заглушение неизвестных".

Еще один способ: обратиться к своему мобильному оператору. В частности, у "большой четверки" ("Билайн", "МегаФон", МТС и "Tele2") есть услуги, ограничивающие вызовы нежелательных контактов. Некоторые из таких услуг — платные для абонента, в Роскачестве советуют учитывать это при подключении блокировок.