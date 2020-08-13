МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Роскачество подвело итоги исследования меда на российском рынке, в продукции ряда торговых марок были обнаружены следовые (стремящиеся к нулю) количества антибиотиков, говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало мед 46 торговых марок, 45 из них — мед, произведенный в России, одна торговая марка — австрийская. "Результаты лабораторных исследований показали, что в меде 19 торговых марок содержатся следовые количества (стремящиеся к нулю) антибиотиков, как включенных, так и не включенных в гигиенические требования технического регламента Таможенного союза", — говорится в сообщении.

Организация отмечает, что антибиотики могут попасть в мед либо из-за несоблюдения пчеловодом инструкции по применению ветпрепарата, либо из-за использования антибиотиков из обычной аптеки.

"Роскачество выявило следовые количества пестицида на уровне погрешности в продукции только 1 торговой марки. Обнаруженные количества не представляют опасности для здоровья человека. Можно сделать вывод о том, что у большинства производителей строгий входной контроль: сырье тщательно проверяют на производстве, а мед собирался в благоприятных экологических условиях", — добавляется в релизе.

При этом эксперты не обнаружили генно-модифицированные ингредиенты или потенциально небезопасные вещества (мышьяк, тяжелые металлы). В меде 43 торговых марок выявлены различные нарушения как обязательных требований технического регламента и ГОСТов, так и несоответствие требованиям опережающего стандарта Роскачества. В продукции двух торговых марок было выявлено превышение содержания канцерогена — оксиметилфурфурола.

Роскачество в своем сообщении также затронуло проблему фальсификации продукции. Организация отмечает, что на данный момент в ГОСТе есть определение термина "мед натуральный", но ни в техрегламенте, ни в самом ГОСТе нет общего определения "меда".

"В требования опережающего стандарта Роскачества были введены показатели (маркеры фальсификации), которые, по мнению экспертов, позволяют дать объективную оценку продукту (меду) относительно фальсификации — это активность сахаразы, инвертазное число и содержание С-4 сахара", — сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в релизе.

Анализ меда показал, что указанные несоответствия были обнаружены в продукции 10 торговых марок. "В результате исследования в 22 торговых марках эксперты обнаружили несоответствие заявленного сорта меда фактическому — это также является видом фальсификации", — добавляет организация.