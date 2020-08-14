МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Как покупателям меда не стать жертвой обмана и не купить подделку, а выбрать правильный мед без примесей и добавок в день празднования Медового спаса, рассказали РИА Новости в Федеральном научном центре пчеловодства.

"Химический состав, внешний вид и вкусовые качества меда весьма разнообразны и зависят от медоносных растений и условий, в которых происходило производство меда. Однако для того, чтобы купить настоящий мед, произведенный пчелами, а не подделку, произведенную людьми, надо учесть несколько факторов", — рассказала директор Федерального научного центра пчеловодства, доктор сельскохозяйственных наук Анна Брандорф.

Во-первых, советует специалист, покупателям следует обращать внимание на свойства меда: вкус и аромат должны быть без посторонних запахов, продукт должен быть однородным, без расслоений и механических примесей.

Во-вторых, избегать продавцов с очень большим ассортиментом в несколько десятков видов и экзотическими названиями, не присущими для меда данной местности.

В-третьих, она призывает не покупаться на красивые названия, такие как "крем-мед" и "битый мед".

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ

Как рассказали в Центре пчеловодства, все виды меда обладают ценными питательными и лечебными воздействиями. В последнее время особенно популярны монофлорные виды меда – липовый, гречишный, каштановый.

"При потреблении меда в организм поступают легкоусвояемые углеводы, без предварительной ферментации в ЖКТ. Натуральный мед проявляет также и антибактериальные свойства, благодаря содержанию в нем перекиси водорода и эфирных масел (фитонциды). Однако необходимо помнить, что это биологически активный продукт, который нежелательно употреблять бесконтрольно", — отметила специалист.

По ее словам, рекомендованная суточная доза меда с учетом соблюдения норм здорового и рационального питания: до 100 граммов для взрослого и до 50 граммов для детей.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ: КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛКУ МЕДА?

Чтобы выбрать натуральный мед, по словам эксперта, необходимо знать несколько самых важных особенностей. Внимание нужно обратить на то, что натуральный мед тяжелее воды, поэтому 1 литр зрелого меда должен весить более 1,4 килограмма. Еще одна особенность — большинство натуральных медов растираются между пальцами и впитываются в кожу.

"Аромат меда должен быть свойственный данному продукту, без посторонних запахов. Вкус сладкий, без постороннего привкуса, с эффектом легкого жжения в горле", — рассказала Брандорф.

По ее словам, мед может быть как жидким, так и закристаллизованным или частично закристаллизованным. В жидком состоянии он обычно остается максимум месяц после сбора, после чего основные составляющие меда – сахара – начинают превращаться в кристаллы. Это не нужно считать признаком порчи. Однако, есть сорта, которые долго остаются в жидком состоянии, например акациевый. "Незакристаллизованный мед должен быть не слишком жидким, при попытке вылить его из ложки, тянется непрерывной струйкой и ложится волнами, постепенно утопая в общей массе", — пояснили пчеловоды.

Специалисты отмечают, что в последнее время купить под видом меда посторонний продукт можно не так часто, однако под фальсификатом понимается не только посторонний суррогат, но и смеси натурального меда с заменителями и несоответствие вида меда, заявленного на упаковке. "Для того, чтобы уберечься от этого, можно запросить у продавца декларацию на мед конкретного поставщика — он обязан ее предоставить по требованию", — отметила директор Центра пчеловодства.

А БЫЛ ЛИ МЕД?

Новая волна фальсификаций началась с модой на крем-мед, рассказали эксперты. Доля крем-меда на рынке, по данным Федерального научного центра пчеловодства, доходит до 20%. Чтобы сделать подделку, низкокачественный мед смешивают с небольшим количеством высококачественного.

"К тому же в продукт легко подмешать сахар, крахмал, сгущенное молоко и другие продукты, не имеющие к меду отношения. Часто во взбитый мед добавляют ягоды, орехи, семечки, растительные экстракты. Такая продукция не соответствует требованиям ГОСТ, согласно которому к обращению не допускаются мед и продукты пчеловодства, имеющие измененные органолептические и физико-химические показатели", — рассказала Брандорф.

Также, по ее словам, зачастую крем-мед получают из старого двух-трехлетнего меда, возвращая ему товарный вид, но не целебные свойства. "Самый полезный медовый продукт — это свежий натуральный мед", — подчеркнула она.