МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Самым подорожавшим в июле продуктом стала гречневая крупа. Она выросла в цене в 1,7 раза — до 87,1 руб. за килограмм, по сравнению с июлем прошлого 2019 года. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.

Гречка оказалась самым подорожавшим продуктом питания в России из анализируемых.

Как прокомментировал изданию гендиректор аналитической компании "Прозерно" Владимир Петриченко, оптовая цена гречки также выросла.

Сейчас в опте гречневая крупа стоит порядка 48 рублей за килограмм: вдвое дороже, чем в августе 2019 года.

Петриченко отмечает, что причиной роста цен стали два фактора:

низкая цена в 2019 году из-за перепроизводства

ажиотажный спрос весной текущего 2020 года.

Напомним, что весной в России на фоне пандемии коронавирОпровые цена тоже выросли уса в десятки раз выросли цены на имбирь, лимоны и чеснок.