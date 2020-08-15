ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг /ПРАЙМ/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочей встречи с премьер министром РФ Михаилом Мишустиным доложил главе правительства о проблемах с лососевой путиной в этом году и сообщил, что обратится в Росрыболовство с предложениями по уточнению научных прогнозов на рыбу.

"К сожалению, лососевая путина этого года несколько не дотянула до прогнозного значения, особенно в части восточного побережья Камчатского края. Мы сейчас анализируем, потому что от оценок науки всего четверть составил улов. Нам нужно будет усиливать науку, я с соответствующими предложениями в Росрыболовство сейчас выхожу. Потому что, конечно, точная оценка подхода рыбы нам позволит правильно спроектировать те усилия, которые предприятия обеспечивают", — сказал Солодов.

Вместе с тем, по его словам, благодаря мерам, которые были приняты для сохранения работоспособности системообразующих отраслей края, его "экономика не просела", и это "главный результат, который на сегодня есть". Глава региона добавил, что по отдельным отраслям фиксируется рост — это промышленность и сельское хозяйство.