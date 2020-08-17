МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Компания Henkel по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ нанесет на все упаковки средств для стирки Persil знак, что продукция адаптирована под требования качества ЕАЭС, то есть отличается от европейской, говорится в сообщении ФАС.

В июле компания Henkel частично исполнила предупреждение ФАС — в отношении 3-килограммовых упаковок порошка Persil. Служба тогда сообщила, что Henkel в третьем квартале 2020 года начнет наносить на упаковку Persil знак об отличии товара от европейского.

"Теперь информация о том, что продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС, будет размещена на упаковках всего ассортиментного ряда: компания представила в ведомство и макет упаковки капсул Persil для стиральных машин…. Таким образом, компания "Хенкель" полностью исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы", — говорится в сообщении.

В начале декабря 2019 года ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом. Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения. Они должны были быть исполнены в течение 30 дней с момента получения, однако ФАС неоднократно продлевала сроки их исполнения.

Служба уже возбудила дело против компании "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" за разницу в качестве капсул для стирки Ariel, которые реализуются в РФ и в ЕС.