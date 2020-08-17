МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рекордное расхождение между официальными данными Росстата по инфляции и фактическим подорожанием покупок граждан России было зафиксировано Исследовательским холдингом "Ромир" в июле.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование, согласно приведенным экспертами "Ромир" сведениям, инфляция в России в июле 2020 года составила 1,36%. В то же время Росстат заявлял о росте цен в стране только на 0,35%

"Ромир пишет, что в июле "разница в динамике индекса дефлятора и инфляции Росстата принимает рекордное значение. В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции".

Индекс "Ромира" основывается на изучении скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel: она собирает реальные данные о покупках граждан РФ. Пользователи скан-панели указывают реальную цену за товар, который купили, в реальном времени.

"Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя", — комментируют эксперты.