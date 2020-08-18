БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг /ПРАЙМ/. Председатель кооператива "Хабар" из Еврейской автономной области Елена Демидова обратилась с просьбой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину об изменении условий получения грантов на развитие фермерства.

Демидова на встрече премьера с участниками программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека" во вторник в Благовещенске рассказала, что сельскохозяйственный кооператив образовался в прошлом году. Он призван помогать своим членам в производстве и реализации продукции.

"Нас там 16 человек. Одно крестьянско-фермерское хозяйство — это я, одно ИП. Остальные члены — это личные подсобные хозяйства, где 2-3 головы скота. Получается, что у нас очень мизерные взносы в кооператив, потому что люди небогатые", — сказала Демидова.

"В этом году мы выиграли грант — 6 миллионов рублей. Собственных средств по закону нам надо внести 40% — это 2,4 миллиона рублей. У нас нет таких денег, банк нам их не даст — потому что нет залога, нет достаточной прибыли. Очень большое пожелание, чтобы процент собственных средств был снижен", — добавила она.

Мишустин отметил, что создавать рабочие места в нынешнее время стало очень трудно и хорошей альтернативой найму людей мог бы стать институт самозанятости.

"Хотел бы напомнить о такой вещи как институт самозанятости. Это непостоянное рабочее место. Но человек, который сам производит товар и ограничен доходом в 200 тысяч рублей в месяц, может зарегистрироваться и платить 4%. И это уже рабочее место, он получает доход с небольшими налогами. Я считаю, что это может быть хорошей альтернативой найму людей, которые бы работали у вас", — сказал премьер.

В свою очередь, первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов уточнил, что гранты как мера поддержки начинающих фермеров начали работать с 2015 года.

"Действительно, одним из условий получения является создание рабочих мест. Понимаем, что это решение требует постоянного изменения. Если до 2017 года на 500 тысяч рублей гранта требовалось (создать — ред.) одно место, с 2017 года одно место — это был миллион рублей. С 2020 года — одно рабочее место для получателя гранта — два миллиона", — рассказал Хатуов.

"Понимая, что у нас растет производительность труда, мы выступили с инициативой квалифицировать крестьянско-фермерское хозяйство как постоянное рабочее место. Понимая просьбы и вызовы начинающих фермеров — такая мера господдержки будет достаточно эффективной", — добавил первый замминистра сельского хозяйства РФ.