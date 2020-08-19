МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" инвестировал 5,4 миллиарда рублей в производство готовых блюд в Брянской области, говорится в сообщении компании.

"Мираторг" сообщает о запуске предприятия по переработке прочей мясной продукции стоимостью более 5,4 миллиарда рублей в Выгоничском районе Брянской области…. Мощность завода кулинарных блюд позволит выпускать более 45 тонн готовой продукции в сутки, а совокупный объем производства нового комплекса превысит 14 тысяч тонн готовых блюд в год", — говорится в релизе.

Предприятие по переработке прочей мясной продукции входит в состав кластера по убою и переработке крупного рогатого скота, который объединяет мясоперерабатывающее предприятие и кожевенный завод. Перечень выпускаемой продукции включает супы, бульоны, соусы, жареный бекон и другие блюда.

"Новый проект является логическим дополнением существующего вертикально интегрированного производства агрохолдинга и позволит не только покрыть потребности производств компании в бульонах и соусах, но и поставлять высококачественную продукцию для гостинично-ресторанного бизнеса и на полки магазинов всей страны", — сказал президент "Мираторга" Виктор Линник, слова которого приводятся в релизе.

Агрохолдинг "Мираторг" основан в 1995 году и является крупнейшим производителем свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.