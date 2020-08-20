МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом полугодии 2020 года увеличил аудированную чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза (на 77,8%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 17,044 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.

Таким образом, показатель аудированной отчетности оказался на том же уровне, что и в опубликованных "Магнитом" ранее данных управленческого учета. Операционные и неаудированные финансовые показатели компания представила 30 июля.

Показатель EBITDA в январе-июне увеличился на 23,6% — до 53,22 миллиарда рублей, общая выручка повысилась на 16% — до 763,361 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA в первом полугодии составила 7% против 6,5% годом ранее. Валовая прибыль выросла на 15,6% — до 179,522 миллиарда рублей.

Общий долг "Магнита" на конец июня составил 208,593 миллиарда рублей, увеличившись на 13,2% по сравнению с показателем на конец 2019 года. Чистый долг вырос на 6,9% — до 187,444 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец июня составило 2x против 2,1x на конец прошлого года.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2020 года находилось 20 894 магазина. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.