МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Утечка аммиака произошла на молочном комбинате в индийском штате Андхра-Прадеш, 14 человек пострадали и были госпитализированы, сообщает агентство ANI со ссылкой на местные власти.

"Мы получили сведения об утечке аммиачного газа на молочном комбинате Hatson в районе Путалапатту. В больницу округа Читтур были доставлены 14 сотрудников, работающих в эту смену", — заявил глава районной администрации Нарайан Бхарат Гупта.

Он добавил, что все пострадавшие – женщины. Они находятся в стабильном состоянии, однако состояние трех из них оценивается как тяжелое.

Утечка уже устранена, ведется расследование.