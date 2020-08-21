МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Россияне стали покупать больше сухих вин, тогда как сладость в напитке становится немодной, кроме того, российские женщины стали более активны как покупатели вин, хотя раньше их в основном покупали мужчины, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Еще 10-15 лет назад профиль у потребителя вина существенно отличался от современного. Более 80% вина покупали мужчины, но потребляли его в основном женщины. Сейчас женщины стали более активны как покупатели и выбирают вина, в основном ориентируясь на вкус", — рассказал Лоевский.

По его словам, сейчас появляется все больше потребителей, которые не просто покупают вино в качестве некрепкого алкоголя, но и хотят в нем разбираться. "Россияне стали выбирать сухие вина, доля в производстве игристых вин категории "Брют" за последние 10 лет увеличилась в несколько раз. Сладость в вине становится немодной — все больше поклонников у сухих вин", — отметил собеседник агентства.

"Эксперты отмечают и тренд на рост потребления белых, розовых вин. Розе — это популярная, быстрорастущая категория для покупателя", — добавил он.

Кроме того, указал Лоевский, российские покупатели стали предпочитать более тонкие, фруктовые и менее "алкогольные" вина. "Это настоящий вызов для производителей, потому что данная тенденция идет вразрез с климатическими условиями. Климат становится более жарким, виноград набирает больше сахаров, сухие вина становятся более крепкими", — сказал замруководителя организации.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.