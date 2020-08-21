МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Качественное российское вино можно встретить и в категории до 250 рублей, при этом, к примеру, европейскому поставщику сложно обеспечить подобную цену, с учетом логистики и пошлин, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Проведенное Роскачеством исследование отечественного вина доказало, что качественные российские вина могут быть представлены даже в категории до 250 рублей. С учетом логистических издержек и импортных пошлин европейскому поставщику сложно обеспечить такую цену на свою продукцию в России", — сказал Лоевский.

При этом, продолжил он, российские покупатели сохраняют большой интерес к импортному вину. "Бытует мнение, что любое импортное вино априори по качеству выше, чем российское, однако у нас есть основание называть это потребительским мифом", — отметил в связи с этим собеседник агентства.

Он также указал, что Росалкогольрегулирование начало выдавать лицензии на производство вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) еще в 2017 году.

"Бренд-лист "Вина России" ежегодно увеличивается — в этом году мы видим более 1,6 тысячи торговых марок вин, произведенных из российского винограда, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 46%", — добавил Лоевский.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.