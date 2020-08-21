МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В российской дочерней структуре французского ритейлера "Ашан" в рамках борьбы с коррупцией в торговой сети были уволены десятки сотрудников, рассказал РБК глава "Ашан" в России Йоханнес Толай.

Он рассказал, что уволенные сотрудники потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции компании и были близко связаны с коррупцией.

Он сообщил также, что "Ашан" в России терял до 3% оборота в год из-за коррупционных схем менеджмента.

Это от 80 до 100 млн евро в год.

"Борьба с коррупцией, с откатными схемами,- тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда",- отметил в беседе с изданием Толай.

В марте российский "Ашан" сообщил, что компания теряет до 3% оборота в год из-за коррупции в руководстве. Сообщалось также о том, что сотрудники российского подразделения требовали у поставщиков плату за то, чтобы встать на полку сети. Они были пойманы за устройством утечек информации, которые позволяли контрагентам ритейлера получить преимущество при проведении тендеров.

Говорилось также, что в компании ретробонусы якобы превышали 5%: это противоречит российскому закону ФЗ "О торговле".