МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Банк "Россия" откроет для винодельческой компании Крыма "Массандра" кредитную линию с лимитом в 800 миллионов рублей до конца 2022 года, следует из данных портала госзакупок.

Государственное унитарное аграрно-производственное объединение "Массандра" провело аукцион на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии – с лимитом кредитования 800 миллионов рублей на срок до конца 2022 года.

"Цель кредита – финансирование хозяйственной деятельности", — говорится в документации.

Единственным участником аукциона стал банк "Россия". С ним принято решение заключить контракт на сумму 148,76 миллиона рублей – столько "Массандра" готова заплатить за пользование кредитом. Уточняется, что это собственные средства заемщика, получаемые от основной деятельности.

Пока сведений о заключенном контракте в системе госзакупок нет.

"Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным.