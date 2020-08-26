МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. Россияне, а особенно москвичи, в первые две недели августа 2020 года стали меньше покупать дыни по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Компания обработала данные по продажам арбузов и дынь в сетевой и несетевой рознице.

"Средний чек покупки дынь с 1 по 15 августа составил 157 рублей, что на 3% ниже, чем в июле, и на 9% выше, чем годом ранее. При этом число покупок в первой половине августа оказалось на 16% выше, чем в первой половине июля, но на 13% ниже, чем в прошлом году", — подсчитали аналитики.

Средний чек покупки дынь в Москве в первые две недели августа составил 193 рубля (на 4% ниже июля и на 22% ниже прошлого года). Число покупок на 20% обогнало июльские показатели, но оказалось на 19% ниже прошлогодних значений.

Немного другая динамика по арбузам. Аналитики выяснили, что средний чек по ним составил 166 рублей, что на 14% не дотянуло до июльских значений, но на 35% превысило прошлогодний показатель. При этом число покупок было на 61% выше, чем в первой половине июля, и на 1% выше, чем в прошлом году.

В Москве средний чек покупки арбузов составил 158 рублей (на 12% ниже июля и на 33% выше прошлого года), при этом число покупок в первой половине августа оказалось на 69% выше, чем в первой половине июля, и на 14% выше, чем в прошлом году.