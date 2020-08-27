ВЛАДИВОСТОК, 27 авг /ПРАЙМ/. Федерация подводного спорта Приморья обратилась в законодательное собрание региона с предложением запретить применение драг при добыче моллюсков у российского побережья Японского моря, сообщил РИА Новости президент федерации Дмитрий Анашкин.

Он предоставил агентству копию обращения, которую направил в краевой парламент через интернет-приемную. В нем сообщается, что драгирующие орудия лова наносят огромный вред экосистеме — как плуг, они зубьями входят в дно на 20-30 сантиметров и вспахивают грунт, вырывая с корнями морскую траву.

"Происходит заиливание дна, исчезает кормовая база и заросли водорослей, прекращается воспроизводство рыбы и гидробионтов. Происходит разрушение структуры береговой полосы песчаных пляжей. В экологии уже есть отрицательный мировой опыт использования драг при добыче моллюсков на глубинах менее 30 метров, например, Бохайский залив, в котором сейчас запрещена любая хозяйственная деятельность", — говорится в обращении.

Сейчас действующими правилами рыболовства запрещается применять драги в Японском море по материковому побережью на определенном участке на глубинах менее 30 метров. В остальных районах Приморья драга не является запрещенным орудием лова. Анашкин отмечает, что в регионе драгами пользуются около 20 лет, но экспертиза последствий этого промысла не ведется.

"Прошу вас инициировать запрет драг в Японском море по всему материковому побережью РФ на глубинах менее 30 метров. Альтернативой может стать водолазный способ добычи моллюсков. Также прошу вас учесть комплексный ущерб окружающей среде и ущерб экономике других областей, прямо или косвенно связанных с проблемами от дражного промысла в Приморском крае при формировании бюджета", — отмечается в обращении.

В пресс-службе заксобрания Приморья РИА Новости сообщили, что обращение поступило, оно будет перенаправлено в профильный комитет парламента.