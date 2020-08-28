МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российские производители мороженого обратились в министерство сельского хозяйства с просьбой освободить продукцию весом до 100 граммов от обязательной маркировки.

Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на производителей.

Как следует из обращения в Минсельхоз, если не отменить такую маркировку, то производители будут либо нести убытки, либо сокращать свой ассортимент и повышать цены на мороженое.

Письмо на имя министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева написала компания "Юнилевер". Эту позицию поддержали в Союзе мороженщиков.

Как следует из проекта постановления правительства РФ — разработано Минпромторгом — мороженое с 20 января 2021 года попадет под обязательную маркировку. Затраты на маркировку одной единицы товара, например обуви, составляет 50 копеек (сюда не входит закупка оборудования).

Порционное мороженое весом до 100 грамм производители просят не маркировать: такие затраты для продукции с невысокой ценой на полке магазина высоки.