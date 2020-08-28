МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Неудачная в текущем 2020 году путина лососевых на Дальнем Востоке сократила производство красной икры. Как пишет "Коммерсант", производство красной икры может снизиться на 25-30%.

Оптовые поставщики продукции уже уведомили сетевые магазины о том, что красная икра подорожает на 20-60%, рассказали изданию два собеседника из крупных ритейлеров.

Окончательные цены пока не сформированы, добавил один из источников.

Как рассказал управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, у одной компании икра горбуши в прошлом 2019 году в этот период (август) стоила порядка 2 300 рублей за килограмм. Сейчас обсуждается цена на уровне 3 000 рублей за килограмм такой икры.

Оптовые цены поднимают и до 3300 рублей, отмечает источник на рынке.

Росрыболовство на 17 августа располагало данными, что в России было выловлено 220 тысяч тонн тихоокеанских лососевых. Это на 49% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В частности, на Камчатке улов сократился на 54% и составил 173 тысячи тонн. На Сахалине — на 39%, до 22 тысяч тонн. Березнюк назвал причиной такого сокращения вылова неудачную погоду.

Помимо сокращения вылова на цену икры влияет увеличение расходов рыбаков на материалы и оборудование для работы, а также связанные с пандемией траты: выплаты зарплат во время простоя.

В сети магазинов натуральных продуктов "Вкусвилл" ожидают, что рост цен на красную икру составит 20-30%, при этом падения спроса на продукт не прогнозируется, а к новому году в сети ждут традиционный всплеск продаж.