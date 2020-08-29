МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Кровля завода "ЭФКО" в Белгородской области загорелась на площади 200 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В городе Алексеевка Белгородской области произошёл пожар на кровле завода "ЭФКО" на площади 200 квадратных метров", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, предварительно, никто не пострадал.

Согласно информации на сайте организации, "ЭФКО" входит в число крупнейших компаний пищевой промышленности России.